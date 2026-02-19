Lo atropellaron dos veces y murió días después en el Hospital 450

Durango Dgo

Un hombre de 32 años de edad falleció la mañana de este 19 de febrero de 2026 en el Hospital General 450, luego de permanecer varios días hospitalizado a consecuencia de graves lesiones provocadas en un presunto atropellamiento, ocurrido el pasado 14 de febrero en el municipio de Guadalupe Victoria.

De acuerdo con el información oficial, alrededor de las 10:00 horas se reportó el fallecimiento por parte del personal médico del nosocomio.

Al arribar, las autoridades confirmaron el fallecimiento de quien en vida respondía al nombre de Juan Armando Cordero Ibarra, de 32 años de edad, con domicilio en la calle Mártires de Chicago, sin número, en la cabecera municipal de Guadalupe Victoria.

Los hechos se remontan a la noche del 14 de febrero de 2026, aproximadamente a las 22:51 horas, cuando la víctima realizó una llamada telefónica a su hermana solicitando ayuda, manifestando que intentaban privarlo de la vida. Minutos después, la comunicación se interrumpió tras escucharse un fuerte golpe.

Posteriormente, a las 23:05 horas, un familiar informó que Juan Armando Cordero Ibarra habría sido embestido por una mujer, identificada como S.I. J, de 32 años de edad, quien presuntamente conducía una camioneta Ford Explorer, tipo pick up de doble cabina, color dorado, con la cual lo habría atropellado en dos ocasiones, según versiones de vecinos del lugar.

Tras el incidente, el lesionado fue trasladado inicialmente a una clínica del IMSS en Guadalupe Victoria y, debido a la gravedad de su estado de salud, fue canalizado al Hospital General 450, donde permaneció internado hasta que este miércoles se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades ministeriales mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, mientras continúan las diligencias correspondientes conforme a la ley.