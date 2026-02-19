Obituario 19 de febrero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala A se está velando el cuerpo del Sr. Pedro del Campo Ortiz, de 92 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Memorial se está velando el cuerpo del Sr. Don Fernando Pablo Medina Saenz, de 95 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo de la Sra. Sofía Saucedo Moreno, de 93 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Espíritu Santo se está velando el cuerpo del Sr. Ernesto Laveaga Aguilar, de 99 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala La Piedad se está velando el cuerpo de la Sra. María Luciana Martínez Talavera, de 84 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección está velando el cuerpo de la Sra. María Dolores Huerta Huerta, de 86 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Modo Deum se está velando el cuerpo del Sr. Mario Niño Zavala, de 92 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #2 se está velando el cuerpo de la Sra. María del Carmen Burciaga Solís, de 77 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #3 se está velando el cuerpo del Sr. Juan Refugio Quiñones Montoya, de 44 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla Verona se está velando el cuerpo del Sr. Luis Alberto Soto Enríquez, de 44 años, sus honras y sepelio están pendientes