Presas de Durango se mantienen por debajo del 50 % de su capacidad total

Durango, Dgo

El sistema de presas de Durango enfrenta un escenario de almacenamiento limitado, al registrar apenas 45.7 % de llenado global, de acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), con corte al 19 de febrero de 2026 .

Según el informe oficial de la Subdirección Técnica y el Departamento de Meteorología e Hidrología, el almacenamiento total de las principales presas del estado es de 1,958.1 millones de metros cúbicos, de una capacidad conjunta de 3,911.4 millones de metros cúbicos, reflejando una ligera disminución en comparación con días previos.

Situación de las principales presas

Entre los embalses más importantes, la presa Lázaro Cárdenas —la de mayor capacidad en la entidad— presenta un 45.4 % de llenado, con 1,342.7 millones de metros cúbicos almacenados, lo que la mantiene como uno de los puntos críticos ante la proximidad del periodo de estiaje.

Por su parte, la presa Francisco Zarco registra 48.2 %, mientras que San Gabriel se ubica en 40.6 %, confirmando una tendencia generalizada de niveles por debajo de la mitad de su capacidad.

En contraste, algunas presas muestran condiciones más favorables, como Francisco Villa, con 99.4 %, Peña del Águila con 97.7 %, Santiago Bayacora con 96.1 % y Guadalupe Victoria, que alcanza 91.1 % de llenado, principalmente por su menor capacidad y manejo para uso local.

Distritos de riego y panorama hidrológico

En el caso de los distritos de riego, el nivel promedio de almacenamiento es de 56.3 %, con 21.4 millones de metros cúbicos disponibles, una cifra que, aunque superior al promedio estatal, no garantiza un ciclo agrícola sin restricciones, especialmente si persisten las bajas precipitaciones.

El reporte meteorológico señala que no se registraron lluvias en las zonas de influencia de las presas durante la jornada evaluada, lo que refuerza la preocupación por la recarga natural de los embalses en las próximas semanas .

Riesgo ante el estiaje

Autoridades advierten que, de mantenerse estas condiciones, Durango podría enfrentar presiones en el abasto de agua para uso agrícola y urbano, particularmente en regiones que dependen de presas con niveles inferiores al 50 %.

El monitoreo permanente continuará durante los próximos meses, considerados clave para determinar el impacto real del estiaje 2026 y la necesidad de medidas preventivas para garantizar el suministro de agua en la entidad.