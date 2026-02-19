Tras intento de agresión, arzobispo recomienda evitar antros y salidas nocturnas

Durango arrancó la cuaresma con un mensaje del arzobispo de Durango Faustino Armendáriz Jiménez quien recordó que en el pasado vivió un momento de riesgo que lo llevó a reforzar su seguridad personal, luego de que —según relató— una persona intentó agredirlo con un cuchillo.

Durante la ceremonia de imposición de ceniza, el líder católico fue visto acompañado por dos elementos de seguridad, algo poco habitual en sus actividades públicas. Al ser cuestionado por medios, explicó que se trata de una medida preventiva.

“No tenía seguridad, pero es importante protegerse”, señaló.

El arzobispo recordó que el episodio ocurrió el 21 de mayo del año pasado, y aunque aclaró que actualmente no ha recibido nuevas amenazas, insistió en que la prudencia es necesaria.

“No he recibido atentados, pero vale más prevenir que lamentar”, expresó.

Además de referirse a su experiencia personal, Armendáriz aprovechó para enviar un mensaje a la sociedad sobre el cuidado personal y los riesgos de la inseguridad cotidiana.

“Cuídense ustedes también… no anden de noche ni anden de antros y esas cosas”, recomendó.

Sus declaraciones se dan en un contexto donde la percepción de inseguridad sigue siendo tema recurrente entre la ciudadanía, por lo que sus palabras no solo llamaron la atención por el episodio que relató, sino por el tono de advertencia dirigido a la población.