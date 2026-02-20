Aumenta Fonacot colocación de créditos, pero en Durango el acceso sigue limitado por la economía

Durango, Dgo.

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) anunció que durante 2026 buscará superar el número de financiamientos otorgados en 2025, cuando se ubicó por encima de 2 millones 197 mil apoyos a trabajadoras y trabajadores del país. A pesar de estas proyecciones, expertos y economistas locales señalan que en Durango persisten desafíos que limitan el acceso al crédito de muchos trabajadores formales.

Autoridades de Fonacot destacaron que el organismo se mantiene sólido y con tasas competitivas, además de facilitar plazos flexibles y procesos accesibles para quienes cumplen con sus requisitos laborales y desean solicitar un financiamiento con descuento vía nómina.

Sin embargo, en Durango, entidades vinculadas al análisis económico han señalado que gran parte de la población laboral se encuentra en empleo informal o en condiciones de bajos ingresos, lo que reduce el acceso efectivo a productos financieros formales como los que ofrece Fonacot. Según indicadores de empleo e informalidad en la entidad, una proporción considerable de trabajadores no está afiliada a esquemas laborales formales que podrían garantizar acceso a servicios financieros y seguridad social (INEGI, Indicadores de trabajo, 2024).

El coordinador comercial del organismo, Salvador Gazca Herrera, resaltó que para 2026 la meta es que un mayor número de empresas y negocio formalice a sus trabajadores para que éstos puedan acceder al Crédito Fonacot, que permite obtener hasta cuatro meses de salario, con plazos de entre 6 y 30 meses, además de otros beneficios como seguros complementarios.

“Aunque hemos fortalecido la infraestructura y mecanismos para agilizar los trámites, gran parte de los trabajadores duranguenses todavía enfrenta barreras para acceder a estos beneficios por estar fuera del sector formal”, explicó una fuente experta en economía regional.

En Durango, la generación de empleos formales ha tenido un crecimiento moderado, pero las autoridades económicas locales han señalado que aún existe una brecha entre quienes tienen acceso a prestaciones y créditos y quienes dependen de actividades económicas fuera de la formalidad.

Fonacot invita a las personas interesadas a realizar su trámite directamente en sus oficinas o a través de sus canales oficiales, recordando que todos los procesos son gratuitos y sin intermediarios. Entre los requisitos más recientes, el Instituto exige que el ingreso neto mensual del solicitante sea al menos igual al salario mínimo vigente, entre otros criterios laborales y administrativos.

Mientras tanto, organizaciones sociales en Durango siguen enfatizando la necesidad de políticas económicas que impulsen la formalización laboral y abran oportunidades de acceso a financiamientos y seguridad social para un mayor número de trabajadores en la entidad.