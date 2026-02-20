CECyTED fortalece su liderazgo con 70 planteles y más de 20 carreras técnicas

Presencia en 32 municipios garantiza cobertura y equidad educativa en todo Durango.

Más de 20 carreras técnicas alineadas a las necesidades productivas de cada región.

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango (CECyTED) consolida su liderazgo en la educación media superior gracias a la operación estratégica de 70 planteles CECyTE y de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) distribuidos en las distintas regiones del estado, lo que garantiza cobertura, equidad y acceso a una formación académica de alto nivel para miles de jóvenes duranguenses, esta presencia estatal permite que el modelo educativo institucional llegue tanto a la capital como a comunidades rurales y zonas alejadas, fortaleciendo el desarrollo regional a través de la educación, así lo puntualiza el Director General Cuauhtémoc Armas Enríquez.

La fortaleza del CECyTED radica en la homologación de sus procesos académicos, administrativos y formativos, asegurando que en cada plantel se impartan los mismos planes y programas de estudio actualizados, con estándares de calidad definidos y evaluaciones permanentes, lo que permite ofrecer un nivel educativo uniforme y competitivo a nivel nacional, de esta manera, independientemente del municipio en el que se encuentren, las y los estudiantes reciben una preparación sólida que posiciona al subsistema como referente nacional y número uno de México en resultados académicos y deportivos.

Como parte de su oferta educativa, el CECyTED cuenta con más de 20 carreras técnicas, diseñadas estratégicamente de acuerdo con la ubicación de cada plantel y las necesidades productivas, económicas y sociales de la región, entre estas destacan especialidades de alto impacto como Autotransporte e Inteligencia Artificial, programas que responden a las nuevas demandas del mercado laboral y a los retos tecnológicos del presente, permitiendo a las y los estudiantes adquirir competencias pertinentes que fortalecen su inserción en el sector productivo local, regional y nacional.

Este logro es resultado del trabajo coordinado entre directivos, personal docente y administrativo, quienes impulsan una cultura de mejora continúa basada en la capacitación permanente y la innovación educativa. La institución ha priorizado el desarrollo integral de las y los estudiantes, promoviendo no solo el desempeño académico, sino también la formación en valores, habilidades técnicas y competencias alineadas a las vocaciones económicas de cada región del estado.

Armas Enríquez ha señalado que la presencia de los 70 planteles representa un compromiso firme con la igualdad de oportunidades educativas en todo el estado, destacando que cada centro escolar opera bajo los mismos lineamientos de calidad y responsabilidad institucional. Asimismo, reconoció el respaldo del Gobernador del Estado, Esteban Villegas Villarreal, cuya visión y apoyo han sido determinantes para fortalecer la educación media superior y consolidar un sistema educativo que coloca a Durango en los más altos estándares nacionales.

Con una estructura sólida, presencia en 32 de los 39 municipios y resultados comprobados al posicionarse por segundo año consecutivo como el mejor subsistema del país, el CECyTED reafirma su misión de brindar educación de excelencia en cada rincón de Durango. La fuerza de sus 70 planteles no solo refleja capacidad operativa, sino también un proyecto educativo integral y pertinente que impulsa el crecimiento social y económico del estado, formando generaciones preparadas para enfrentar los retos del presente y construir un futuro con mayores oportunidades para las juventudes.