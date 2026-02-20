+ Nuestra libertad de expresión está en jaque

+ Reserven unos cigarros por si los requerimos

+ La jugada estatal nos está marcando el camino

+ La Plaza de Armas, un verdadero cochinero

“A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, justicia a secas…”

Benito Juárez García

Claro, confirmado el “fraude fiscal” que nos preparan en Finanzas del Estado, vendrá la detención de uno o de todos los que hacemos Contacto Hoy, porque así lo reza el librito…..RÉCORD.- Contacto Hoy, está científicamente comprobado, es el primer medio de comunicación en ser auditado de manera fiscal por la autoridad local en los últimos cincuenta años o más, y desde luego que también es récord nuestro, porque eso nunca se lo han hecho a nadie. Y como ellos son los que manejan la documentación, al final le pondrán lo que les plazca, precisamente para pasar de la cuestión fiscal a la penal…..ÓRALE.- Comentamos ayer que seguimos siendo los primeros, casi en todo, pero ni se diga en persecución estatal por no aceptar sumarnos al coro aplaudidor, y sobre todo por no admitir publicar gratis las conquistas estatales (?)…..TIEMPO.- En tales condiciones, nuestra libertad de expresion podrá teminarse cuando ellos lo dispongan. Y no le tememos, nunca hemos tenido problemas de ningún tipo que nos haya llevado a algún juzgado, sobre todo por alguna irregularidad cometida, de modo que a nuestros seguidores les pedimos guarden unos cigarros extra para cuando sea necesario llevármelos al Cereso No. 1, aunque vale decirlo, jamás hemos fumado un cigarro ni bueno, ni malo, pero el chiste es quitar un estorbo para seguir contándole las muelas al pueblo. Y, obvio, lo menos que pudiéramos esperar es alguna defensa de la Comisión Estatal de Derehos Humanos, pues la oficina es una demarcación de la administración estatal y nunca harán algo en contra de quien les dio el cargo, así es…..ESPERA.- Mientras tanto, como decíamos ayer, el problemita que nos está formando –dicen que es la Oficina de Prensa- la administración estatal sigue avanzando por haber difundido la tragedia provocada por amigos del gobernador con la meningitis, por la quinceañera millonaria y por resistirnos a publicar gratis las vaciladas estatales…..HISTORIA.- Nuestra historia de más de 50 años de periodismo está en sus días finales, pues el gobierno nos tiene ya un paquete de problemas bastante abultado, con tal de no poder salir ni con dinero, es de lo que se trata. Aun cuando del asunto están enterados desde el año pasado tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum como su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que quizá puedan hacer algo por este escribidor condenado a la horca…..FRAUDE.- Y cambiando de tema, porque ese asunto va para largo, digamos que las marchas del Día de la Mujer las dirige el mismo Gobierno Estatal, con dinero y sin dinero, tiene años controlando las protestas femeniles para que hagan su desmoder, pero controlado aunque ellas no lo saben en su mayoría, que protesten, sí, pero no mucho que no obligue a la policía a actuar. Ay de aquellas que se dejen mangonear por el Bicentenario, porque es el gobierno el verdadero controlador de la marcha que en el supuesto se origina en razones de muchas mujeres para externar su molestia contra la sociedad, quienes no pueden gritar mucho ni a todo mundo, sino que “deben enfocar su protesta contra todo, menos contra la administración estatal. Es que, de dónde creen que salen, o quién creen que paga las lonas, mantas, pancartas y pintura para armar el desmadere?…..VERGÜENZA.- Anoche se me ocurrió dar una vuelta por la Plaza de Armas para darme un baño de pueblo y, vaya sorpresa, es un muladar, con basura, desperdicios y pedigueños agresivos y desaseados que hasta le mientan la madere a quien no les da nada. La Plaza, sobra decirlo, es el punto de referencia más frecuentado por nuestros visitantes en la capital, pero…vaya recepción. El problema, por desgracia, se encuentra en todo el Corredor Constitución y data de hace años, pero…nadie hace nada para de menos controlarlo. Y ni se diga de las fritangas callejeras que amenazan directamente a nuestra panza. Quién en su sano juicio pudiera presumir la hermosura de nuestra Catedral y nuestro centro histórico con esos pequeños “prietitos”?

Saludos