Dos jóvenes hospitalizados tras fuerte choque entre motocicleta y camioneta

Gómez Palacio, Dgo.

Dos personas resultaron lesionadas luego de un accidente vial registrado la mañana de este martes en el cruce de los bulevares Rebollo Acosta y Miguel Alemán, en el municipio de Gómez Palacio.

Los heridos fueron identificados como Jesús Daniel Salas Martínez, de 20 años, y Naydelin Aidel Vázquez Herrera, de 23, quienes viajaban a bordo de una motocicleta Vento 2050, modelo 2025, color negro. De acuerdo con el reporte médico, Jesús Daniel presentó fracturas en ambos pies y diversas contusiones, por lo que fue trasladado al Hospital General de Gómez Palacio. En tanto, Naydelin Aidel resultó policontundida y fue ingresada a la Clínica No. 51 del IMSS.

Según la narración de los hechos, el percance ocurrió alrededor de las 08:00 horas, cuando la motocicleta circulaba por el bulevar Rebollo Acosta y, al incorporarse al bulevar Miguel Alemán, fue impactada por una camioneta Volkswagen Transit, modelo 2020, color blanco.

La unidad era conducida por Fátima “N”, quien fue asegurada por elementos de Vialidad y posteriormente puesta a disposición del Agente del Ministerio Público, autoridad que se encargará de deslindar responsabilidades conforme avance la investigación.

Autoridades exhortaron a los automovilistas y motociclistas a extremar precauciones, especialmente en cruces de alta circulación, para evitar este tipo de accidentes.