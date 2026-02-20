Encontraron bien a un joven que duró más de un mes perdido

Canelas, Dgo.

Policías del municipio de Canelas localizaron con bien a un joven de 24 años de edad que, durante más de un mes, estuvo sin contacto con su familia del municipio de Nombre de Dios; el muchacho migró buscando un trabajo que no encontró.

Se trata de Víctor Manuel Guerrero Ontiveros, de 24 años de edad y originario del mencionado Pueblo Mágico, quien en enero decidió ir a buscar trabajo al municipio de Tamazula.

En medio de su búsqueda, y ya sin recursos, decidió caminar buscando algún aventón para regresar a Nombre de Dios, pero se extravió y duró varios días sin comer, hasta que policías municipales lo vieron en la carretera que une a Canelas con la localidad de Yerbabuena.

Al entrevistarlo, confirmaron que se trataba de un muchacho al que su familia buscaba desde hace más de un mes, por lo que le brindaron alimentos y lo estabilizaron.

Luego de ello, se le brindó apoyo para su regreso a su lugar de orden, el mismo que se logró sin contratiempos.