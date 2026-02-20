Lo desconoció la mascota de su mamá y lo mordió en varias ocasiones

Durango, Dgo.

Un hombre de 34 años de edad requirió varias suturas luego de ser víctima de algunas mordeduras que le ocasionó la mascota de su madre; los hechos ocurrieron en el fraccionamiento San Marcos.

El lesionado es Ricardo Alexander, de 34 años de edad, quien fue atendido por personal de la Cruz Roja ante las múltiples heridas que sufrió.

Aunque no se brindaron detalles de cómo se dio el incidente, este ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Petronilo Hernández, propiedad de la señora María Irma, madre del lesionado.

Fue su propio perro, una mascota de talla grande, la que desconoció al muchacho y lo mordió en varias partes del cuerpo, por lo que de inmediato se solicitó asistencia y al lugar llegó una ambulancia.

Ricardo resultó con cinco mordeduras: antebrazo izquierdo, mano izquierda, antebrazo derecho y dos más en la pierna derecha. Por fortuna, las afectaciones no ponen en riesgo su vida. El caso fue notificado a la Policía Ambiental.