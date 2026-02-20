Mujer atropelló intencionalmente a su novio y lo mató

Guadalupe Victoria, Dgo.

Un hombre murió a causa de las lesiones sufridas en un doble atropellamiento, en el que la presunta responsable es su pareja sentimental; todos los testimonios apuntan a que se trató de un acto intencional.

El fallecido es Juan Armando Cordero Ibarra, quien tenía 32 años de edad y vivía en la calle Mártires de Chicago de la cabecera municipal de Guadalupe Victoria.

Aunque la defunción ocurrió el jueves en el Hospital General 450, las autoridades confirmaron que el atropellamiento se dio días antes, el 14 de febrero, en la mencionada demarcación.

Según el relato de la hermana del ahora occiso, este le llamó para decirle que Sirenia I., de 32 años, su pareja, lo “quería matar”; en la misma llamada, la fémina reforzó la afirmación, asegurando que le quitaría la vida y enseguida se escuchó un fuerte golpe.

Minutos después, le avisaron que su hermano había sido atropellado, por lo que era necesaria su hospitalización urgente; primero se le brindó atención en la clínica del IMSS de Guadalupe Victoria y luego se le derivó al Hospital General 450.

Por desgracia, al paso de los días su evolución no fue la deseada y se confirmó su fallecimiento.

Es de señalar que testigos confirmaron que el vehículo con el que lo atropellaron es una Ford Explorer dorada, confirmada como propiedad de Sirenia; de momento, se desconoce el estatus de dicha fémina, que es investigada por el delito de homicidio doloso.