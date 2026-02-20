Necesitaba resistol y una extensión y decidió robárselos en Walmart

Durango, Dgo.

Para algo necesitaba un hombre una extensión eléctrica y Resistol 500 y decidió robarlos; sin embargo, el personal de la tienda en la que lo hizo se dio cuenta y el individuo acabó en manos de la policía.

El detenido es Jorge Iván G. R., quien dijo tener 47 años de edad y vivir en el fraccionamiento Bosques del Valle, no muy lejos de donde se registró el atraco.

Fue el jueves por la tarde cuando el individuo ingresó a la tienda Walmart Francisco Villa y se ocultó en su sudadera una extensión de color naranja, así como una lata del mencionado pegamento, con valor conjunto de 435 pesos.

Después de eso se dirigió a la salida, pero había sido visto en las cámaras de seguridad y decidieron retenerlo cuando salía del establecimiento.

Policías municipales llegaron tras una solicitud del personal y los oficiales confirmaron la posesión de bienes que no había pagado, por lo que procedieron a su arresto y traslado a la Fiscalía General del Estado.