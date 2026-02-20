Que municipios solo aumentan gastos sí crecen ingresos propios: Georgina Solorio

Reformas buscan evitar crisis presupuestales en ayuntamientos

Con el objetivo de garantizar finanzas públicas sostenibles, prevenir desequilibrios en los presupuestos de los 39 ayuntamientos y asegurar la continuidad de los servicios públicos, la diputada Georgina Solorio propuso reformar la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Durango y sus Municipios.

“Nuestra propuesta es clara, que el gasto corriente municipal solo pueda crecer en la medida en que crezcan sus ingresos propios reales. Si un ayuntamiento recauda más y fortalece su base fiscal… No generan no se trata de castigar a nadie, ni de imponer austeridad ciega”, resaltó.

Al realizar la ampliación de motivos, explicó que la propuesta busca que los municipios solo amplíen su estructura administrativa cuando exista un respaldo financiero real derivado de su propia recaudación, evitando así prácticas que posteriormente obliguen a recortar obras, mantenimiento o programas sociales.

A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que la iniciativa no vulnera la autonomía municipal establecida en el artículo 115 constitucional, ya que no determina en qué deben gastar los ayuntamientos, sino que establece reglas para asegurar responsabilidad hacendaria.

“Cuidar cada peso es cuidar al pueblo. El presupuesto público no es un documento técnico aislado; es la forma más clara en que un gobierno decide a quién sirve y cuáles son sus prioridades”, afirmó durante la sesión ordinaria.

Asimismo, la propuesta contempla fortalecer la transparencia al obligar que en cada proyecto presupuestal se informe cuánto crece el gasto corriente y cuánto aumentan los ingresos propios en términos reales y verificables.

“Si un municipio depende de recursos externos y contrata más personal, cuando bajan las participaciones quien paga el ajuste es la gente. Esta reforma evita ese ciclo irresponsable”, puntualizó.

La diputada destacó que un municipio financieramente ordenado es más libre y menos dependiente de transferencias, por lo que la iniciativa fortalece la autonomía local y protege el esfuerzo económico de las familias duranguenses, lo cual se busca ejemplificar en el caso específico de Lerdo.