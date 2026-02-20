Tres hombres armados asaltan un Six y se llevan 9 mil pesos

Durango, Dgo.

Un negocio dedicado a la venta de bebidas alcohólicas fue asaltado con violencia la mañana de este miércoles en el nororiente de la ciudad, donde tres sujetos armados lograron apoderarse de dinero en efectivo y un teléfono celular antes de huir con rumbo desconocido.

Los hechos se registraron alrededor de las 11:25 horas del 19 de febrero de 2026, en un establecimiento tipo Six ubicado sobre el bulevar José María Patoni, en la colonia Poblados San Ignacio de Loyola, casi esquina con Calzada Valdez.

De acuerdo con el reporte oficial, mediante una llamada al número de emergencias 911 se alertó sobre el robo a negocio con violencia. Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal se entrevistaron con la propietaria del local, quien señaló que tres hombres ingresaron al establecimiento, y uno de ellos la amagó con un arma de fuego para exigirle el dinero de la caja registradora.

La afectada detalló que el agresor portaba pantalón de mezclilla y sudadera azul, con una estatura aproximada de 1.72 metros. Tras la amenaza, los sujetos se apoderaron de alrededor de 9 mil pesos en efectivo, así como de un teléfono celular marca Honor, para posteriormente salir corriendo y darse a la fuga.

Los oficiales brindaron a la reportante la orientación correspondiente para presentar la denuncia formal ante la autoridad competente, mientras se inició un operativo de búsqueda en la zona; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Las autoridades exhortaron a comerciantes y ciudadanos a reportar cualquier información que pueda ayudar a identificar a los responsables.