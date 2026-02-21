Atendieron a dos mujeres por ingesta excesiva de medicamentos

Durango, Dgo.

Personal de la Cruz Roja Mexicana atendió, tan solo durante la noche del viernes, a dos mujeres que atentaron contra sus propias vidas usando fármacos que ingirieron en exceso.

Uno de los casos es el de una mujer de iniciales D. G. R., quien tiene 36 años y vive en la colonia José López Portillo, sitio en el que ocurrió el incidente.

Fue a eso de las 10 de la noche del viernes cuando su madre se dio cuenta de la ingesta, por lo que de inmediato solicitó apoyo en el número de emergencias; al sitio llegaron cuerpos de auxilio que, al valorar a la paciente, descartaron gravedad en su condición física.

Sin embargo, advirtieron de la necesidad urgente de valoración y atención psicológica y/o psiquiátrica, por lo que se notificó la situación al personal del programa Línea Amarilla.

El segundo caso ocurrió con algunos minutos de diferencia en la colonia Arturo Gámiz e involucró a S. D. M., de 32 años de edad, quien hizo lo propio y fue descubierta por su esposo.

En este incidente, sin embargo, los medicamentos ya habían avanzado en su efecto y la fémina fue trasladada de urgencia al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde confirmaron su intoxicación con fármacos.

Se espera que, en este caso en específico, se amplíen los detalles de su diagnóstico, pues de momento no se cuenta con datos precisos al respecto.