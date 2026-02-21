Bebé de cuatro meses de nacido fallece en el Materno Infantil

Durango, Dgo.

La mañana de este sábado se reportó el ingreso de un menor sin signos vitales al Hospital Materno Infantil, ubicado en la zona centro de la capital, hecho que activó el protocolo correspondiente por parte de las autoridades.

De acuerdo con el informe, el aviso se recibió a las 07:00 horas, luego de que personal de Trabajo Social notificara el fallecimiento de Mateo, un bebé de cuatro meses de edad, quien era atendido en dicho nosocomio por padecimientos cardíacos y otras condiciones médicas.

El menor, con fecha de nacimiento 24 de octubre de 2025 y domicilio en la colonia Tlatelolco, presentaba un cuadro clínico complejo que incluía encefalopatía, traqueostomía y parálisis cerebral, por lo que permanecía bajo seguimiento médico especializado. La información fue proporcionada por una familiar, identificada como su tía.

Tras corroborar el deceso, el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, a fin de confirmar las causas del fallecimiento.

Las primeras indagatorias apuntan a causas naturales; no obstante, será el resultado del estudio forense el que determine oficialmente el motivo del deceso. Las autoridades reiteraron que se siguieron los protocolos establecidos en este tipo de casos.