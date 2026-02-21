Chocó contra un poste y su bebé pequeña resultó lesionada

Durango, Dgo.

Una bebé con una lesión en la región frontal y daños de consideración fue el resultado del choque de un automóvil compacto contra un poste del alumbrado público, ocurrido en Prolongación Enrique Carrola Antuna.

La conductora involucrada en el siniestro es la joven Yatziy C., de 20 años de edad, quien llevaba como pasajera a su hija de un año 5 meses, la cual no estaba sujeta a un asiento reglamentario.

Los hechos ocurrieron el viernes, cuando la fémina conducía su automóvil Ford Fiesta por la mencionada vialidad y, al virar en una curva, perdió el control de dicha unidad motriz.

El vehículo se impactó contra el arbotante y la infante sufrió un movimiento brusco, en el que golpeó la cabeza contra elementos ubicados dentro de la unidad motriz.

Policías municipales que recorrían la zona se encontraron con la situación y apoyaron a la fémina, que estaba en crisis nerviosa por las lesiones de su hija.

Por fortuna, el golpe que sufrió la infante no fue grave, y el personal de la Cruz Roja Mexicana que acudió para auxiliarla la dio de alta; los oficiales explicaron a la madre la utilidad del asiento especial que, en este caso, hubiera reducido el riesgo de lesiones en la pequeña.