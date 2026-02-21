Motociclista chocó contra un camión naranja en un céntrico crucero

Durango, Dgo.

Un chofer que no respetó la paleta de alto de un cruce del Centro Histórico fue el causante de un accidente en el que un motociclista resultó lesionado; por fortuna, su vida no está en riesgo.

El lesionado fue identificado como Carlos Alan Páez Simental, quien al momento del siniestro conducía una motocicleta Itálika de color negro.

Mientras que el chofer involucrado es José Huberto R. J., quien estaba al volante de una unidad de pasajeros Mercedes Benz, perteneciente a la ruta naranja.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron cuando la unidad del transporte público circulaba de sur a norte por la calle Juárez y, al llegar a la esquina con Gómez Palacio, no se detuvo.

Eso provocó que el motociclista, que iba por la segunda vialidad con preferencia de paso, se impactara en el costado del camión, lo que ocasionó las contusiones que obligaron a la solicitud de asistencia médica.

De los procedimientos posteriores quedó a cargo la Policía Vial, con el fin de deslindar responsabilidades.