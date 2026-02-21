Murió tras 8 días de agonía por un atropellamiento y nadie ha preguntado por él

Gómez Palacio, Dgo.

Un hombre adulto murió mientras recibía atención médica en un hospital de la ciudad de Gómez Palacio, al que fue llevado el pasado 12 de febrero al ser víctima de un atropellamiento.

Se trata de un hombre de unos 45 años de edad que, a la fecha, no ha sido identificado, por lo que la Vicefiscalía de La Laguna trabaja para lograr sus datos personales y contactar a sus deudos.

Según el informe oficial, los hechos ocurrieron el 12 de febrero por la tarde en el Periférico Ejército Mexicano, la vialidad más transitada de la ciudad lagunera.

Aquel día, el ahora occiso intentaba cruzar y no se percató de la cercanía del Hyundai i10 conducido por Juan Refugio, de 53 años, y este no pudo evitar el impacto; el golpe dejó inconsciente al peatón.

El propio conductor, que vive en Ciudad Lerdo, llamó a los números de emergencia y el lesionado fue llevado de urgencia al Hospital General, donde murió el viernes por la tarde.

Según se informó, el ahora occiso tenía tatuajes en ambos hombros y en la pierna derecha, aunque no se precisaron detalles de estos; al momento del accidente, vestía bermuda en color azul de la marca CK y sudadera de la marca Hollister, también en azul marino.