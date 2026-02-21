Siete Días de Grilla

Saben nuestros seguidores que en Contacto Hoy no hacemos campañas por consigna, ni acostumbramos el manejo serial de ningún tema. El propósito de que se enteraran de nuestro problema fiscal está aclarado.

No abundaremos mientras no vuelvan a meterle mano al proceso, como ya hicieron. El Gobierno es implacable, no se tienta el corazón para acabar con alguien, y no se lo tocará respecto a nosotros, sino todo lo contrario, mientras más letal sea la acción, mejor.

No quisiéramos volver a tocar este espinoso asunto, pero de obligarnos, desde luego que lo haremos con todo el despliegue posible.

Y sí, seguiremos siendo los primeros en ser auditados por el Gobierno del Estado en el último medio siglo, o más, Así es…

…

Los analistas ven en el Encuentro Estatal del PAN celebrado esta mañana, que tanto José Antonio Ochoa como el Partido Acción Nacional están ensayando ir a la elección en solitario.

No encuentran los observadores ningún motivo, ninguna fecha o nada qué celebrar en este momento como para que el alcalde sea tan apapachado en el blanquiazul.

Ir en solitario, como ha ordenado el líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, pudiese ser la única opción para Apá Toño en estos momentos, visto lo ocurrido en el PRI, donde “Vandalito” Alejandro Moreno precisó que el Tri irá con su propio candidato (¿pos quién?).

Claro, en otros términos, el encuentro de hoy es, sin querer queriendo, un primer deslinde de Toño con el priísmo local, aun cuando lo ha dicho el jefe de la comuna, sí o sí habrá alianza con el PRI, algo que le revuelve la panza a Romero Herrera.

…

Olvídense, Toño ahora está concentrado en otros proyectos y ha abandonado en los hechos su responsabilidad de mantener limpia la ciudad. En la capital lo que abunda es basura a pesar del dineral, muchos millones, que gasta el gobierno capitalino en los servcios públicos.

Ayer comentamos la vergonzante Plaza de Armas que tenemos para nuestros visitantes, pero no nada más en ese punto hay basura. Los desperdicios abundan por todas partes y nadie se ocupa en ello.

Y bueno, ni para qué preguntar sobre la pestilente y contaminada agua del Ojo de Agua de San Vicente, pues ese lugar, uno de los más hermosos que llegó a tener nuestra ciudad, era orgullo de todo mundo, pero…un día por la exageración en la explotación de nuestra agua dejó de llegarle líquido y aruinó el lugar.

No hace mucho alguien intentó rescatar el paseo, parte del Parque Guadiana, para que lo visitaran no nada más los turistas, sino todos los duranguenses, pero el remedio salió peor.

Tampoco hace mucho que ese lugar era usado por la gente para ofrecer desayunos, comidas y cenas a la luz del precioso estanque, pero eso también ha pasado a la historia.

Total, que le extraigan esa agua que solo ha de estar produciendo insectos y que le adornen de alguna forma para darle el toque atractivo de otros tiempos, pero, el señor alcalde, ya dijimos, anda con todo en otros rollos.

…

Mucho ruido está haciendo la declaración de la fiscal Sonia Yadira de la Garza, respecto a los hechos en que murió el cantante Óscar Alvarado, culpa en su dicho al prometedor músico dizque por haber iniciado la gresca.

Sin ir muy lejos por la repuesta, habría que precisar que en los hechos hay alevosía, ventaja y otros delitos que no halla la autoridad cómo cuadrarlos para culpar al occiso.

La alevosía y ventaja, según la Inteligencia Artificial, se da cuando el agresor es más fuerte y la víctima no está armada, cuando el agresor usa armas superiores o tiene mayor destreza en su manejo, cuando hay superioridad numérica de los agresores y cuando la víctima está desarmada y neutralizada.

El video que hizo circular la fiscal, tijeretado todo, obviamente, aclara que no fueron Óscar ni su hermano los que iniciaron la gresca, pero aunque las víctimas mortales la hayan iniciado, de ninguna manera justificaba la muerte, además el funcionario echó mano de sus guaruras y de su armamento. La superioridad era infinita.

Y, como si lo anterior fuese cosa menor, a Óscar lo mataron por la espalda, otra agravante que, sin embargo, y desconocemos razones, la fiscalía está empeñada en culpar a Alvarado y a su hermano, no obstante que el occiso era ahijado del gobernador Esteban Villegas.

Se lee a la distancia que a la muerte del malogrado cantante le quieren dar la misma salida que al espantoso caso de Anabel “N”, la afanadora que supuestamente acordó con la robachicos para que se llevara a la bebé sin prueba convincente y con muchas dudas, a pesar de que la misma ley dice que si hay “dudas”, preferible liberar al detenido.

…

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó hace dos semanas la primera parte del Viaducto Elevado, que en una segunda etapa prácticamente cruzará la ciudad de Tijuana, igual que el Viaducto de Monterrey.

Ésas sí son obras gigantes, no jaladeras como esa de las canchas de la Sección 7, que además sería obra del Municipio, porque se hizo con recursos municipales.

Las obras gigantes sí están prácticamente en todo el país, menos en Durango. No cuadra el calificativo de “gigante”. Hay una desproporción infinita, a menos que yo sea su bandejo, entre lo que dicen y lo que hacen.

Por eso me gusta viajar, porque los viajes, ciertamente ilustran, y así hemos podido ver en las grandes ciudades como México, Guadalajara y Monterrey obras verdaderamente gigantes, a menos que ustedes tengan otra forma de entender las cosas.

Y, si se quiere saber qué es una obra gigante, cuestión de ir a cualquier ciudad mediana de los Estados Unidos, de China, de India, de los Emiratos Árabes y de otros rumbos, donde hemos podido admirar verdaderos monstruos de la construcción acorde a los tiempos. En el mundo la moda marca los viaductos elevados que cruzan las ciudades, por muy grandes que sean, en cosa de minutos.

…

Criticamos el cambio diametral que está dando a su programación Radio Universidad y qué creen, que ayer al medio día estuvieron tocando “música y canciones” tipo Bad Bunny.

Nada más eso nos faltaba, que con tal de darle gusto a los gustos de alguien, ahí están tocando basura. Ya lo dije, que los últimos 30 años solo sintonizamos a Radio Universidad, pero…ya empezamos a cambiarle a La Lupe, a España a Lobos FM y a esas estaciones que, por lo pronto nos siguen presentando mejores opciones musicales a todas horas del día.

Cuando hubo relevo en la dirección Radio Universidad, advertimos que…no le movieran nada, que así como tenían su programación la mantenían en el gusto de miles de melómanos, pero tal vez para llevarnos la contra empezaron a tocar música tenebrosa, estridente y sacada de onda que, quizá guste a unos cuantos, pero no a todos los seguidores.

Pienso, pero eso es mío, que debía preguntarse a los radioescuchas qué música les gustaría que se tocara y, en base a esa consulta, armar la programación. Tan sencillo…

…

Han de saber nuestros seguidores que la aparición de anuncios en nuestras plataformas son una manera de obtener recursos para nuestra sobrevivencia.

Molestan los comerciales, desde luego, y ni se diga los estilos sacados en fechas recientes en los que vienen acompañados de una serie de candados para que leas sí o sí la publicidad.

No es por adelantar vísperas, ni nada que se le parezca, pero ante las circunstancias, estamos por ofrecer nuevas opciones de lectura que eviten la aparición de tanto anuncio. Es que, luego es tal el problema que ni siquiera se pueden leer algunas notas precisamente por la aparición de tanto comercial. Ni a nosotros nos gusta, claro, pero a veces tenemos que aguantar, van de por medio nuestros gastos.

…

Hablando de gastos, el que hicieron cientos y hasta miles de personas de varias partes de México, incluidas de Durango, que adquirieron boletos para el concierto de Luis Miguel que se realizaría en Sinaloa el año antepasado y se quedaron “como el chinito…nomás milando”, pues no hubo evento ni la devolución de su dinero.

Y es que hace dos años miles de fanáticos tenían la ilusión de ir a ver a Luis Miguel a Culiacán, compraron sus boletos con mucho esfuerzo, emocionados por cumplir algo que llevaban tiempo esperando… pero por todo lo que se ha vivido en el estado en cuestiones de inseguridad, y hasta el día de hoy, el concierto se canceló.

Desde entonces muchos han intentado recuperar su dinero de los boletos: mandaron correos, llenaron formularios, fueron a Profeco y tuvieron varias conciliaciones con Boletia, los organizadores, sus abogados y aún así… jamás les devolvieron algo.

Es dinero que uno obtiene con trabajo y esfuerzo, no son tres pesos. Es una cantidad considerable, ya que el boleto más barato rondaba en los 5,000 mil pesos en general y de ahí para arriba, y darlo por perdido no debería ser la solución.

Los inconformes tienen los boletos, los folios, los mensajes donde les decían que su reembolso “estaba en proceso”. Incluso hay casos de familias que habían comprado como 100,000 pesos de boletos porque eran varios integrantes los que querían ir.

Pese al tiempo que ha pasado todavía se preguntan si aún hay algo que se pueda hacer, si a alguien más le pasó lo mismo con este concierto o con otros en otras ciudades, pues es frustrante que paguen y el dinero se lo queden los organizadores, y no es que sean malpensados pero incluso hasta le haya tocado parte del pastel al propio cantante.