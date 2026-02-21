Tres muertos y 20 lesionados en horrible choque frontal

Canatlán, Durango.

Un fatal accidente carretero se registró la tarde de este sábado sobre la carretera a Guanaceví, donde un camión de pasajeros y una camioneta tipo Cherokee protagonizaron un choque frontal, dejando como saldo tres personas sin vida y al menos 20 lesionados.

De acuerdo con el reporte emitido al número de emergencias 9-1-1, el percance ocurrió a la altura del tramo comprendido entre las localidades de El Progreso y Manuel Jiménez, en zona rural del municipio de Canatlán.

En el accidente se vio involucrado un camión de pasajeros de la línea Valle del Guadiana, procedente de Durango con destino hacía Guanaceví, el cual colisionó de frente contra una camioneta Cherokee, por causas que aún son materia de investigación.

Al lugar acudieron de inmediato paramédicos de la Cruz Roja Delegación Canatlán, así como elementos de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados, varios de ellos con heridas de consideración, y realizaron el traslado a distintos hospitales de la región.

Elementos de las corporaciones de seguridad acordonaron la zona para facilitar las labores de auxilio y permitir el trabajo de las autoridades ministeriales, quienes se encargaron del levantamiento de los cuerpos y de iniciar las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

La vialidad permanece parcialmente cerrada , mientras se llevan a cabo las maniobras de rescate y retiro de las unidades siniestradas.

Elementos de la Guardia Nacional en su división de caminos se hacen cargo de la escena y el acordonamiento de la misma.