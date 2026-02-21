Volcadura frente a la Piedra Encimada dejó cinco lesionados

Canatlán, Dgo.

La volcadura de la camioneta cerrada en la que viajaba una familia, ocurrida la noche del viernes, derivó en la hospitalización de cinco personas, entre ellas una niña y dos adolescentes.

Los lesionados, según los primeros datos, son el conductor del vehículo, el señor Pablo “N”, de 60 años de edad; así como otra adulta de nombre Yazmín Lorena, de 38 años; los adolescentes Josué y Estrella, de 15 y 17 años; y una niña de 9 años de edad.

Según el informe emitido por personal de Protección Civil de Canatlán, el percance ocurrió en la carretera Francisco Zarca, tramo Canatlán – Nuevo Ideal, a la altura del paraje y localidad conocidos como Piedra Encimada.

En ese lugar, don Pablo perdió el control de la camioneta Toyota 4Runner que conducía y esta salió del camino, dando al menos un par de volteretas.

El propio personal del cuerpo de auxilio mencionado, como el de la Cruz Roja Mexicana, brindó atención prehospitalaria a los pacientes, que tras una valoración en la cabecera de Canatlán, fueron trasladados a la ciudad de Durango.

Sin embargo, se desconoce de momento el diagnóstico específico de cada una de las víctimas de este siniestro, por lo que se espera que las autoridades amplíen los detalles.