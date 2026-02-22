Calma y coordinación”: el mensaje de Claudia Sheinbaum tras operativo federal que sacudió varias regiones

Nacional

En medio de la tensión generada por los operativos federales que provocaron bloqueos y reacciones en distintos puntos del país, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura pública a través de sus redes sociales, donde llamó a la población a mantener la calma y confiar en la coordinación entre autoridades.

La mandataria informó que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el despliegue realizado por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional durante la mañana, acciones que —según el propio mensaje— derivaron en diversas reacciones en algunas zonas.

En su pronunciamiento, subrayó que existe “absoluta coordinación” entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, al tiempo que aseguró que la mayor parte del territorio nacional mantiene sus actividades con normalidad, pese a los hechos registrados.

La presidenta también destacó que las redes oficiales del Gabinete de Seguridad se mantienen informando de manera permanente, con el objetivo de evitar desinformación y mantener a la ciudadanía al tanto de la situación.

En el mensaje, Sheinbaum hizo un reconocimiento público a las Fuerzas Armadas, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional y al Gabinete de Seguridad, a quienes atribuyó el trabajo diario en favor de la paz, la justicia y la seguridad en el país.

El posicionamiento llega en un contexto de alta atención pública por los operativos y sus repercusiones, donde el gobierno federal busca enviar una señal de control institucional y estabilidad, mientras continúan las acciones de seguridad en distintas regiones.