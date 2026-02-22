CAPUFE informa cierre de la supercarretera Durango–Mazatlán por incidencias

La circulación está habilitada exclusivamente en el tramo Durango-El Salto; el paso hacia el resto de la vía permanece restringido

Durango, Dgo.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó el cierre temporal de la supercarretera Durango–Mazatlán, específicamente en el tramo Mesillas–Coscomate, debido a incidencias registradas durante el día.

A través de un aviso oficial, la dependencia federal detalló que la medida forma parte de un cierre preventivo en distintas plazas de cobro y tramos carreteros del país, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las personas usuarias ante situaciones que afectan la circulación.

En el caso de Durango, el cierre impacta directamente a la vía que conecta con el puerto de Mazatlán, una de las rutas más transitadas para el traslado de mercancías, turismo y transporte de carga pesada.

CAPUFE exhortó a las y los automovilistas a extremar precauciones, respetar las indicaciones de tránsito y mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de emprender su viaje.

Para mayores informes o actualizaciones en tiempo real, el organismo puso a disposición el número de atención 074, así como su cuenta oficial en X @CAPUFE.

Hasta el momento, no se ha precisado la hora de reapertura del tramo carretero, por lo que se recomienda considerar rutas alternas y planear los traslados con anticipación.