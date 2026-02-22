Golpe histórico… con consecuencias impredecibles

Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, fue abatido en un operativo federal en Jalisco.

Tras el despliegue militar, se registraron bloqueos y hechos violentos en seis estados, evidenciando la capacidad de reacción del grupo criminal.

En un hecho que sacude el mapa criminal del país, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo 22 de febrero durante un operativo federal encabezado por el Ejército en el estado de Jalisco.

La confirmación provino de funcionarios de alto nivel, luego de que desde primeras horas del día se desplegaran intensas acciones de seguridad en el municipio de Talpa de Allende, zona considerada bastión histórico de la organización criminal.

Tras el operativo, la reacción no se hizo esperar: se reportaron bloqueos carreteros y hechos violentos en al menos seis entidades —Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Aguascalientes y Tamaulipas—, un patrón recurrente cuando el grupo criminal enfrenta golpes de alto impacto.

🔎 Un líder que marcó una era criminal

Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, Michoacán. Migró a Estados Unidos en su juventud y, tras regresar a México, se integró a las filas del narcotráfico bajo la influencia de Ignacio “Nacho” Coronel.

Tras la muerte de Coronel, consolidó junto con Erik Valencia Salazar la creación del CJNG, organización que en pocos años pasó de ser una escisión a convertirse en uno de los cárteles más poderosos y violentos del país, con presencia internacional.

⚠️ El golpe… y las preguntas pendientes

Aunque el abatimiento de “El Mencho” representa uno de los mayores golpes al crimen organizado en la última década, especialistas advierten que la estructura del CJNG no depende de un solo liderazgo, lo que abre interrogantes sobre la disputa interna por el control y un posible repunte de violencia.

La historia reciente demuestra que la caída de capos suele reconfigurar, pero no desmantelar, las redes criminales. Hoy, más allá del impacto simbólico, la incógnita es si este operativo marcará un punto de inflexión real en la estrategia de seguridad o solo el inicio de una nueva etapa de confrontación.