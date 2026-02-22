Harfuch confirma la muerte del “Mencho” y tres escoltas durante traslado aéreo a CDMX

Ciudad de México.–

Autoridades federales informaron este domingo sobre una operación de alto impacto realizada en Tapalpa, Jalisco, cuyo objetivo fue la detención de Rubén “N”, alias El Mencho, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con un comunicado atribuido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la acción fue resultado de trabajos de inteligencia militar central, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República (FEMDO). En el despliegue participaron Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Durante la intervención, el personal militar fue agredido, por lo que repelió el ataque. El reporte señala que cuatro integrantes del grupo delictivo murieron en el lugar y tres más resultaron gravemente heridos, quienes fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encontraría Rubén “N”, aunque la propia autoridad precisó que las labores periciales correspondientes serán las encargadas de confirmar su identidad.

La información difundida también refiere la detención de dos presuntos integrantes de la organización criminal y el aseguramiento de armamento de alto poder y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves. En el operativo, tres elementos de las fuerzas federales resultaron heridos y fueron trasladados a instalaciones médicas en la capital del país.

En declaraciones públicas posteriores, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, atribuyó el fallecimiento del objetivo a las lesiones sufridas durante el traslado, versión que permanece sujeta a confirmación oficial conforme avancen los dictámenes periciales.

La Sedena añadió que, como medida preventiva, se reforzó la seguridad en Jalisco con el despliegue de efectivos del centro del país y entidades aledañas, y reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad nacional.

Esta información se presenta con base en comunicados oficiales y declaraciones atribuidas a autoridades; cualquier confirmación definitiva dependerá de los resultados periciales y de las instancias correspondientes.