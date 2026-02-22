Identifican a los occisos del choque entre Cherokee y camión de pasajeros

Canatlán, Dgo.

Autoridades confirmaron la identidad de las personas fallecidas en el choque frontal ocurrido el sábado en territorio de Canatlán, en el que se impactaron una camioneta particular y un autobús de pasajeros.

Los fallecidos son el señor Manuel Zubieta Díaz, de 54 años de edad, y su hija Elena Margarita Zubieta Torres, de 22, quienes eran originarios de Santiago Papasquiaro. Ambos iban a bordo de una Jeep Grand Cherokee modelo 2001.

Con ellos viajaba también Manuel Araiza Montiel, de 22 años de edad, quien fue trasladado de urgencia a la ciudad de Durango con lesiones graves.

También con varias lesiones resultó el chofer del camión de la empresa Chihuahuenses, asignado a la franquicia de Valle del Guardiana, de nombre Jesús Arturo M. S., de 41 años, quien estaba al volante de la unidad de la marca Marcopolo.

Según su propio testimonio, el conductor de la Cherokee perdió el control en un segmento que no cuenta con asfalto, algo que ocurrió a una velocidad excesiva. Producto del golpe, la Cherokee quedó destruida y el camión acabó fuera del camino.

En el lugar fueron atendidas al menos 10 personas, que por fortuna no sufrieron lesiones de gravedad, salvo Manuel Araiza y el chofer Jesús Arturo, que requirieron hospitalización.

El caso es investigado por el agente del Ministerio Público, aunque las evidencias y testimonios apuntan a la responsabilidad del señor Manuel (ya fallecido), que conducía la camioneta siniestrada.