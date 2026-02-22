Isaac del Toro rompe el guion en el desierto: el mexicano que silenció al pelotón mundial

El ciclismo internacional tiene nuevo protagonista y habla español. El joven mexicano Isaac del Toro se proclamó campeón del UAE Tour 2026 luego de completar sin contratiempos la séptima y última etapa en territorio emiratí, confirmando una actuación sólida que lo coloca como una de las grandes promesas del pelotón mundial.

El corredor del UAE Team Emirates defendió con autoridad la ventaja construida en la montaña, donde marcó la diferencia frente a sus rivales, y selló la clasificación general en su primer gran compromiso de la temporada. El resultado representa, hasta ahora, el logro más importante en su calendario 2026 y un paso firme en su consolidación dentro del circuito profesional.

La jornada final se desarrolló bajo control del pelotón, sin movimientos que pusieran en riesgo a los líderes de la general. Con el maillot rojo asegurado, Del Toro cruzó la meta con la tranquilidad de quien ya había hecho el trabajo clave días antes.

La victoria de etapa fue para el italiano Jonathan Milan, quien se confirmó como el velocista dominante de la competencia al sumar tres triunfos parciales durante la gira por el desierto emiratí.

El triunfo del mexicano no solo es un resultado deportivo: es una señal clara de que una nueva generación está lista para competir al máximo nivel. En un calendario que apenas comienza, su victoria abre la conversación sobre hasta dónde puede llegar en la temporada y si este será el año de su definitiva irrupción en la élite.