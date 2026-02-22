Jalisco paralizado: miedo en las calles, alertas en aeropuertos y llamados a no salir… 

La violencia estalló este domingo en Jalisco y parte del país luego del operativo federal en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el golpe más importante contra el narcotráfico en años recientes.

Tras el operativo militar en la sierra de Jalisco, se activó una cadena de hechos que han convertido al estado en un escenario de alta tensión: bloqueos carreteros, quema de vehículos, robo de unidades y una intensa movilización de fuerzas de seguridad.

🔴 Advertencias y ambiente de “toque de queda”

Autoridades estatales y municipales llamaron a la población a permanecer en sus hogares ante el riesgo de enfrentamientos, recomendación que en la práctica ha derivado en un ambiente similar a un toque de queda en varias zonas.

El gobernador activó protocolos de emergencia, suspendió el transporte público y pidió evitar traslados por carreteras ante la expansión de la violencia en distintas regiones.

🚗 Incendios, robos y caos vial

En distintos puntos de Jalisco se registraron vehículos incendiados y atravesados en calles y carreteras para impedir la acción de las autoridades, una táctica recurrente del crimen organizado para generar caos y control territorial.

Los disturbios se extendieron también a otras entidades, confirmando que la reacción del crimen organizado fue inmediata y coordinada.

✈️ Alertas en aeropuertos y suspensión de operaciones

La crisis alcanzó terminales aéreas: se reportaron incidentes de seguridad y afectaciones en vuelos, incluso con suspensiones temporales en destinos turísticos ante el riesgo para pasajeros y personal.

⚠️ Un escenario de incertidumbre

Especialistas advierten que la muerte del capo abre un periodo de tensión por la posible disputa interna dentro del CJNG y reacomodos del crimen organizado, lo que podría prolongar los episodios de violencia en el corto plazo.

El estado se mantiene bajo vigilancia permanente mientras continúan los operativos de seguridad y la recomendación oficial de limitar la movilidad.