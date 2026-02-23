Amenazó de muerte a su esposa con una navaja

Nuevo Ideal, Dgo.

Policías de Nuevo Ideal detuvieron a un sexagenario que amenazó de muerte a su propia esposa en una de las calles principales de dicha demarcación; fue un testigo quien, al darse cuenta, llamó al número de emergencias 911, lo que permitió poner a salvo a la fémina.

El detenido es José Ignacio M., de 62 años de edad, quien fue acusado directamente por su cónyuge, la señora Rosa María C., de 59 años, del acto de violencia familiar.

Los hechos ocurrieron en la vía pública, sobre la avenida José Ramón Valdez, en la zona centro de Nuevo Ideal, cuando la pareja sostuvo una fuerte discusión; en medio de esta, el tipo incluso inició con un acto de violencia física.

El individuo sometió a la fémina y le acercó la navaja al cuello, amenazando con quitarle la vida; de inmediato, quienes vieron pidieron apoyo policial y poco después arribaron agentes municipales.

Al tener a los agentes enfrente, el tipo cambió su conducta, pero ya para entonces había constancia de su acción, por lo que procedieron a su aseguramiento.

Es de apuntar que la víctima señaló que José Ignacio había iniciado con sus amenazas desde un día anterior vía WhatsApp, y finalmente decidió reiterarla de manera presencial; el agresor ya está en manos de la Fiscalía General del Estado.