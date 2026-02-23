Canasta básica al alza en Durango: familias ajustan sus compras ante precios elevados

Durango, Dgo.

El aumento constante en los precios de la canasta básica no sólo se siente a nivel nacional, también impacta de manera directa en los bolsillos de las familias duranguenses, donde el costo de los alimentos esenciales sigue en ascenso y obliga a ajustar hábitos de consumo, según datos locales y nacionales recientes.

De acuerdo con estudios realizados por la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Durango, la canasta básica en el estado registró un incremento de 4.16 % entre finales de enero y la primera quincena de febrero de 2026, lo que significa un gasto adicional de alrededor de 45.50 pesos por semana para las familias locales, al pasar de aproximadamente 1,094.30 pesos a 1,139.80 pesos en el costo de 24 productos básicos.

Este panorama coincide con la información nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que al 12 de enero de 2026 ubicó el valor de la canasta alimentaria en 2,467.15 pesos en zonas urbanas y 1,854.39 pesos en áreas rurales, cifras que representan una presión considerable sobre los ingresos de millones de hogares mexicanos.

La presión inflacionaria ha obligado a las familias a modificar sus patrones de consumo. Según reportes locales, muchos hogares en Durango han reducido la compra de productos no esenciales y se enfocan en adquirir únicamente lo indispensable para la alimentación diaria. Esto ha repercutido también en el comercio minorista, donde las ventas de abarrotes y alimentos “no prioritarios” han descendido notablemente.

En la capital del estado, estudios locales señalaron que el precio promedio de la canasta básica semanal se ubicaba en alrededor de 1,134.80 pesos, cifra que incluye 25 productos esenciales para el consumo familiar, destacando la variación de precios en productos como huevo, tortilla, aceite y pollo.

Economistas y analistas señalan que la inflación en Durango se mantiene por encima del promedio nacional, lo que repercute en el costo de bienes cotidianos. En meses recientes, la entidad incluso se posicionó entre las de mayor variación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con incrementos por encima de otras regiones del país.

Además, el alza en algunos productos básicos como tortilla, huevo y pollo —al igual que en otros insumos de consumo diario— obliga a los hogares a hacer ajustes presupuestales, priorizando alimentos esenciales sobre otros gastos.

El incremento de la canasta básica y la inflación general no sólo se reflejan en el costo de los alimentos, sino también en la economía doméstica de las familias duranguenses, quienes destinan una parte importante de sus ingresos a la alimentación. Esta situación es especialmente desafiante para hogares con ingresos limitados o que dependen de salarios mínimos, ya que cualquier alza en los precios repercute de inmediato en su capacidad de compra.

Expertos señalan que, ante este escenario, es necesario impulsar políticas públicas de apoyo a la producción regional de alimentos, fortalecer cadenas de abasto y promover mecanismos de protección para los consumidores que permitan mitigar el impacto del alza de precios en los hogares duranguenses.