+ ¿A qué creen que vinieron los “Navy Seals”?

+ Hay los que dicen que ellos hicieron el jale

+ García Harfuch reconoce mérito a Ejército y Marina

+ Mucha desinformación y material “fake news”

“El que usa trolles y compra seguidores, se engaña a sí mismo…”

Inteligencia Artificial

El día que el Senado de la República autorizó la entrada a México de los “Navy Seals”, el día 11 del mes, para ser exactos, ese día se intensificó la cacería del creador del CJNG y adelantó lo sucedido a Nemesio Oseguera Cervantes…..CALMA.- Todavía es muy pronto para saber de manera creíble qué ocurrió durante la captura y supuesto traslado del capo a un hospital, primero de Guadalajara y después de la Ciudad de México, pero no llegó a ninguno de los dos destinos. Quizá la autoridad sí sabe cuál fue el costo de atrapar al “Mencho”, pues se habla no de decenas, sino de cientos de muertos. Que habría sido una auténtica carnicería lo que ocurrió en Tapalpa para capturar a Nemesio, aunque hay quienes lo afirman, no puede negarse la probabilidad de la matazón…..SILENCIO.- El tema es que hoy el país está tranquilo, silencio y muy ordenado, como si no hubiese pasado nada, aunque debe esperarse una respuesta lógica de los integranes del CJNG para los días venideros, de modo que no podríamos adelantar nada mientras la autoridad no informe de cómo, cuándo y a qué horas ocurrió el abatimiento, porque las dudas siguen apareciendo en todos los rincones de México, y por salud social es obligado aclararlas y no dar pie a la especulación que abunda en las redes sociales…..RUMORES.- Lo cierto es que hay que escuchar a la Presidenta Claudia Sheinbaum cuando dice que para estar al tanto de la realidad, hay que esperar a que lo informe la autoridad, como está haciendo desde que se conoció del operativo y en cuya difusión está inmerso el periódico Contacto Hoy…..TONTADAS.- Han de disculpar, pero no alcanzamos a entender las razones que tuvo alguien para desatar de nuevo su jauría de trolles intentando echar abajo las noticias que estuvimos difundiendo ayer desde temprano. No obstante que el país se estaba cayendo a pedazos, muchos cobardones de las redes sociales se dieron a la tarea de descalificar nuestra información. Uno hasta dijo que “estoy en el aeropuerto de Guadalajara y no es cierto, no pasa nada…”. Rápido confirmamos que todo era certero y que ninguna fue noticia “fake”, pero…en serio, no terminamos de entender por qué volvieron a salir los cobardazos ésos con sus cuentas fantasma a desmentir nuestra información que provenía, sin exagerar, de Presidencia de la República, que todo era real. Incluso, nosotros la divulgamos al momento que la publicaron numerosos medios nacionales y hasta nos adelantamos a Joaquín López Dóriga. La misma información de Joaquín, nosotros la publicamos varios minutos antes. La señal digital de Contaco Hoy, desde el año pasado, es la única en Durango que tiene acceso a la información de alto impacto de Presidencia de la República, lo demostramos ayer, pero los “bots” también reaparecieron como queriendo desmentir nuestras exclusivas, que al final quedaron en su intento, de los “bots” de desmentirla, porque al final los duranguenses se enteraron de todo el episodio lamentable para México…..CAMBIO.- Vaya usted a saber, pero se dice que el operativo que acabó con el “Mencho” fue exigencia de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociado, quien en las últimas horas habría advertido de que había posibilidades de cancelar los juegos del Mundial de Futbol programados en el estadio Akron de Guadalajara, dado que las condiciones de seguridad no se le pueden garantizar a nadie y eso es muy lamentable por la oportunidad que tendrá o tendría nuestro país de vender nuestras bellezas al mundo. Es decir, la posibilidad de cancelar partidos en diversos escenarios mexicanos que sobresalen en el violentómetro no han sido descartadas. El riesgo existe y, quién sabe si la FIFA acepte que se juege bajo condiciones tan peligrosas. Obvio, de jugarse requerirá de un dispositivo policial nunca visto y de la previsión total para evitar cualquier molestia a los aficionados que vendrán a ver a sus selecciones…..APROBADO.- Una conclusión a este lamentable episodio escenificado en México sería: Ojalá que la muerte de “Mencho” venga a pacificar al país y, sobre todo, a permitir que transite en condiciones de legalidad que hasta ayer estaban perdidas. Anotar que en redes apareció un video en el que supuestos miembros del CNJG advierten que harán “una limpia” en el país de corruptos, sean o no del gobierno. La especie no ha sido corroborada por la autoridad, pero tampoco debe descartarse.

Saludos