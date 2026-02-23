Comercios inician año con cifras negativas

En diciembre registraron menos ingresos por bienes y servicios

Durango, Dgo.- El instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (emec), que muestra el comportamiento económico de las principales variables del comercio interior del país.

De acuerdo a la EMEC, en diciembre de 2025 los ingresos reales por suministro de bienes y servicios (monto que se obtuvo por todas aquellas actividades de producción, comercialización o prestación de servicios) de las empresas comerciales al por mayor descendieron 0.8%. El personal ocupado total aumentó 0.6% y las remuneraciones medias reales no presentaron variación.

A tasa anual, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios cayeron 1.7%. El personal ocupado total creció 0.2% y las remuneraciones medias reales 0.6%.

En cuanto a ingresos de las empresas comerciales al por menor bajaron 0.1 %. El personal ocupado total incrementó 0.3% y las remuneraciones medias reales 0.6%. A tasa anual, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios y las remuneraciones medias reales ascendieron 4%, mientras que el personal ocupado total 1.1%.

De acuerdo al INEGI, cuatro subsectores de actividad mayorista mostraron disminuciones respecto a diciembre de 2024 en ingresos por suministros.

Camiones y de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones fue el que más se contrajo con 10.2%. En sentido contrario, maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias, industriales, de servicios y comerciales fue el subsector con mayor incremento, con un alza del 8.1% anual.

A su vez, el subsector con mayor ingreso en comercios minoristas fue enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos usados, con un aumento del 17.8% a tasa anual.

Caso contrario, los productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado fue el único subsector con retroceso en sus ingresos de comercios al por menor, con una baja de 0.3% anual.