Frenó bruscamente en su moto, y se fue de boca

Durango, Dgo.

Un motociclista sufrió graves lesiones en rostro y cráneo a raíz de un accidente sufrido a bordo de su motocicleta; una frenada brusca con la llanta frontal fue la causa del percance.

El lesionado es José Arturo Rocha Prado, quien tiene 35 años de edad y recibe atención médica en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Según el informe de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando circulaba de madrugada en su Itálika 200 por el bulevar Dolores del Río y, a la altura de la plazuela Baca Ortiz, frenó intempestivamente al ver el semáforo en rojo.

La unidad motriz se levantó de la parte trasera al usar el freno frontal y él cayó hacia el frente, golpeándose de lleno contra el pavimento en rostro y cráneo.

Según el informe, sufrió fracturas en el rostro y traumatismo craneoencefálico, por lo que se le reportó delicado en el centro médico, donde especialistas luchan para que recupere su salud.