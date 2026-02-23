Halló muerto por una autolesión a su propio esposo

Lerdo, Dgo.

Un hombre de 46 años de edad murió en el municipio de Lerdo a causa de una lesión que él mismo se provocó; los restos sin vida fueron localizados por su propia esposa en el domicilio que compartían,

El fallecido es el señor Narciso M., quien tenía 46 años y vivía en la localidad Villa de Guadalupe de la mencionada demarcación.

Fue el sábado por la noche cuando su esposa despertó a mitad de la noche para ir al baño y notó que su esposo no estaba en la cama; al salir al pasillo, descubrió que el varón estaba inconsciente.

Enseguida gritó al hijo de ambos buscando ayuda y, al tiempo que intentaban reanimarlo, llamaron al número de emergencias 911. Sin embargo, una vez que arribó personal de la Cruz Roja Mexicana, solo se confirmó el fallecimiento.

Con esta defunción, el número de casos registrados en 2026 llegó a 27, con 21 hombres y seis mujeres en los fallecimientos; el desglose, de igual forma, indica que 14 ocurrieron en enero y suman 13 en febrero.

En el número 911 brindan, en todo el estado, apoyo inmediato a cualquier persona que pase por una crisis emocional; lo mismo hace el 075 en la ciudad de Durango.