Impulsará César Rivas iniciativas para fortalecer el campo

“Durante este Segundo Periodo Ordinario de Sesiones uno de los ejes centrales que promoveré será el desarrollo económico y el fortalecimiento del campo duranguense, afirmó el diputado César Rivas B. Nevárez a nombre del Grupo Parlamentario del PAN.

Al hacer uso de la tribuna, informó que durante la reunión plenaria de su partido se definieron acuerdos concretos para orientar el trabajo legislativo hacia las principales necesidades sociales y productivas del estado.

“Vamos a trabajar para que los productores tengan apoyos reales, para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan crecer y para que los jóvenes emprendedores encuentren oportunidades y capacitación que les permitan salir adelante”, afirmó a unos días de haber iniciado el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.

El legislador explicó que, a partir de ese diálogo interno, se determinó impulsar políticas públicas responsables que protejan a las familias y fortalezcan la economía local, privilegiando la cooperación, la coordinación institucional y el trabajo conjunto.

“El compromiso por la prosperidad de las familias no es solo una idea, es un acuerdo que asumimos de manera clara durante nuestra plenaria. Ahí reflexionamos, analizamos y definimos el rumbo que debemos seguir para responder mejor a lo que la sociedad espera de nosotros”, señaló.

Asimismo, subrayó que el crecimiento económico debe reflejarse directamente en la estabilidad de los hogares, pues cuando existen oportunidades laborales se fortalece el bienestar social.

Finalmente, reiteró que estas acciones no surgen de la improvisación, sino del análisis responsable realizado durante la plenaria, pensando tanto en el presente como en el futuro de la población.