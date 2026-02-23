Instalan Comisión Nacional para atención del gusano barrenador

Como parte de una estrategia preventiva y de control técnico, se instaló en la Secretaría de Bienestar la Comisión Nacional para la Atención del Gusano Barrenador del Ganado, con el objetivo de reforzar el combate a esta plaga.

La iniciativa busca ampliar el alcance de la estrategia nacional que ya está en marcha, mediante una coordinación interinstitucional entre autoridades federales, estatales y municipales, para articular esfuerzos y fortalecer una respuesta unificada en todo el territorio.

La Comisión será coordinada por la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez. Con ello, se fortalecerá la coordinación operativa y el alcance territorial de las medidas de prevención y control, al incorporar a las y los derechohabientes de Sembrando Vida en tareas comunitarias de trampeo, reporte y vigilancia.

A la fecha, este trabajo ha permitido la colocación de 234 mil 280 trampas, con una meta de 845 mil 060, mediante una estructura integrada por 379 facilitadores comunitarios, 3 mil 923 técnicos productivos y sociales, así como 422 mil 530 sembradoras y sembradores.

La Comisión opera mediante una agenda de coordinación que integra formación de comités estatales y regionales, capacitación a tomadores de decisiones, personal técnico y productores; campañas de difusión y sensibilización; trampeo y acciones de supresión, además del registro y monitoreo en el sistema de información epidemiológica de Senasica, con seguimiento y evaluación permanente para orientar decisiones en campo.

Al evento de conformación asistieron la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, Columba Jazmín López Gutiérrez; el director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Francisco Javier Calderón Elizalde; el director de la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), el coronel médico veterinario retirado, Armando García López.

La Comisión también integra al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre otras instancias; así como a los gobiernos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero.

En el marco de la instalación de la Comisión, la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, a través de la Dirección General de Instrumentación de Programas de Forestería, impartió la capacitación “Programa de Capacitación para el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de atención a la emergencia por el Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax)”, dirigida al personal técnico y a la estructura operativa de Sembrando Vida, con el objetivo de reforzar la identificación, atención, reporte y seguimiento de casos en territorio.