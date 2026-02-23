Pierde el control de su moto y termina lesionado en  El Pueblito

Durango, Dgo.

Un joven motociclista resultó lesionado luego de sufrir un accidente durante la noche en la localidad de El Pueblito, en la capital del estado.

El afectado fue identificado como Jorge Giovanny Lozano Luna, de 24 años de edad, quien fue trasladado a la Clínica No. 1 del IMSS, donde recibió atención médica.

De acuerdo con el reporte médico, el joven presentó traumatismo facial, lesión que requirió valoración especializada, aunque su estado de salud fue reportado como estable.

Los hechos se registraron el pasado 21 de febrero, alrededor de las 23:30 horas, cuando el motociclista circulaba por una de las calles de la localidad El Pueblito, a bordo de una motocicleta Italika 125 Z, modelo 2019, color azul.

Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el equilibrio, lo que provocó que cayera directamente contra el pavimento, resultando con las lesiones antes mencionadas.

Tras el percance, cuerpos de emergencia acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo al nosocomio para su atención médica.