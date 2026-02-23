Restaurantes con baja demanda de mariscos

Focos amarillos en arranque de temporada de Cuaresma

Durango, Dgo.

La temporada de Cuaresma arrancó en Durango sin el repunte que históricamente suele registrar el sector gastronómico, particularmente en el consumo de mariscos, uno de los motores comerciales de estas fechas.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Jorge Luján Pulido, confirmó que hasta ahora no se ha observado un incremento significativo en la demanda, situación que mantiene en alerta a los establecimientos que cada año apuestan por menús especiales y promociones.

Aunque el panorama no es el esperado, el sector restaurantero aseguró que no bajará la guardia. Desde la Canirac se impulsarán estrategias para incentivar la tradición culinaria de Cuaresma, con el objetivo de mantener viva una costumbre profundamente arraigada en la cultura gastronómica local.

La intención, explicó, es evitar que la celebración pierda fuerza entre las nuevas generaciones y que los negocios puedan sostener la actividad económica que normalmente se dinamiza durante estas semanas.

El comportamiento del consumo en los próximos días será clave para determinar si la temporada logra repuntar o si se confirma una tendencia más moderada, en un contexto donde los hábitos alimenticios y el gasto familiar siguen cambiando.