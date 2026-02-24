Agencias de viajes reaccionan a la tensión en Jalisco y ya hay cancelaciones

Durango, Dgo.

La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en su filial Durango fijó postura ante el escenario de inseguridad que en los últimos días se ha registrado en Jalisco y que ha impactado directamente la operación turística.

El organismo informó que la situación ya provocó las primeras cancelaciones y modificaciones en servicios turísticos hacia las zonas con mayor afectación, en una medida preventiva para proteger tanto la integridad de los pasajeros como su inversión.

De acuerdo con la asociación, cada caso está siendo atendido de manera individual por las agencias afiliadas, que mantienen vigilancia permanente sobre los reportes oficiales y la información emitida por aerolíneas, hoteles y operadores turísticos.

La AMAV subrayó que los procesos de cambios, reembolsos o reprogramaciones dependen de las políticas particulares de cada proveedor, por lo que recomendó a los viajeros establecer contacto directo con su agencia para analizar alternativas que reduzcan afectaciones.

El organismo reiteró que continuará acompañando a los pasajeros con asesoría profesional en todas las etapas de sus viajes y permanecerá atento a la evolución del contexto de seguridad para emitir nuevas recomendaciones en caso necesario.