+ Jorge Romero remachó: no coaliciones

+ Mario Salazar y Toño ya están enterados

+ Toño sería el único probable en el PAN

+ Morena tendrá muchos gallos para escoger

+ Ya se sabe por qué el ISSSTE está fallando

“Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, y mi plumaje es de esos…”

Salvador Díaz Mirón

Sabido es que Jorge Romero Herrera, el líder nacional del PAN, sostuvo el pasado fin de semana en lo corto con varios panistas de élite en Durango, que es definitivo: no habrá alianza con el PRI ni con nadie…..ÓRALE.- Es importante lo que dijo Romero Herrera, porque se ajusta a las intenciones de Alejandro “Vandalito” Moreno, el dirigente del PRI, quien una semana antes vino y también aseguró que el Tri jugará con su propio candidato, con un miembro activo del Tricolor que garantice una importante votación. ¿De dónde lo sacarán? Eso sí está en chino, porque los mejores cuadros tricolores ahora son morenos y no se pueden regresar a rescatar al PRI…..ÁNDALE.- Y, entre los que escucharon a Jorge ratificar la advertencia de que no habrá más alianzas, estaban Mario Salazar y un tal José Antonio Ochoa Rodríguez, los más interesados en que se tomaran de la mano con el PRI hacia la elección estatal, de modo que…es casi definitivo, no habrá coalición. Cada quien se rascará con sus propias uñas y quién sabe hasta dónde les alcance a rascarse (¡no es albur eh!)…..SUPUESTOS.- Entonces, más a favor del Movimiento de Regeneración Nacional que sí competirá cargando con el verde y el PT, de modo que el partido en el poder tendrá todo para ganar de calle en Durango. Si las elecciones fueran hoy, eso pudiera ocurrir, pero quién sabe qué más suceda de aquí a junio del 2027. Nadie puede garantizar que el abanderado blanquiazul sea Toño, mientras que Morena tendrá que aleonarse para robar en despoblado, ya sea con Marina Vitela o Betzabé Martínez, aunque Betza tendrá un muro de hormigón en sus contratos otorgados sin concurso a la gente de Édgar Rodríguez, el afamado limonero. Entre ambas damas, sin embargo, existe una amplia brecha generacional y ni se diga el colmillo que enseña Marina. Ambas son identificadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero la relación entre Vitela data de más ayeres. En el entendido de que el Movimiento tendrá un gran padrón de activos para escoger, y no precisamente tuviese que ser femenil la candidatura, sino que venga otro varón a ponerle el cascabel al gato. Preguntarán por nombres, ni nosotros los tenemos, pero eso es lo que suponen los pensadores, que el partido de AMLO robará en despoblado con quien ponga la chiquillada, puesto que no hay nadie en el frente que pudiera atravesarse. Los llamados, entre PRI y PAN no han sido correspondidos por los suspirantes, nadie ha levantado la mano como para pedir la oportunidad, aunque sabemos quiénes sí están encarrilados en esa dirección, pero ésos habremos de mencionarlos más adelante, cuando se ocupe…..INFAMIA.- La Delegación del ISSSTE tiene autorizados por Dirección General más de 150 millones de pesos para la compra, tanto de medicamentos como de prótesis. No hay ninguna razón como para traer a los enfermos con estupideces como argumento. Los mandan a una oficina, luego a otra y ahí los traen como endejos, sobre todo a los pacientes que requieren de prótesis, que son muchos, cientos si las matemáticas no nos fallan, andan dando lástimas aquí, allá y acullá, buscando quién pueda acelerar las gestiones para las cirugías que en casos estupidamente han sido aplazadas por años. La mayoría de las veces por la falta de medicamento, instrumental y prótesis, que no se compran porque la subdirectora médica de la clínica del ISSSTE, la Dra. Marcela Pelayo Nieto, no las ha solicitado. No obstante que los demandantes de prótesis llevan meses o años pidiendo atención a sus males, la muy ilustre funcionaria no se ha tomado la molestia de pedirlas a la Subdelegación. Ella, según recuentos, es la misma funcionaria responsable en la pérdida o devolución a México de importantes sumas de dinero autorizado para medicamentos y prótesis. No me hagan mucho caso, pero la Dra. Pelayo Nieto no está haciendo su trabajo. Sus intereses están en los quirófanos a los que acude su esposo a cirugía en otras partes, y a cuyo médico ya le consigió base en la institución, a pesar de que cientos o miles de profesionales de la Medicina llevan lustros o decenios mendigando una base. El tema, advertimos, va para largo, todavía tiene muchas aristas importantes que nos confirman por qué el ISSSTE está ofreciendo atención médica a nivel basura. La verdad.

Saludos