Con la Bandera en alto, Sheinbaum proclama: México es dignidad, valentía y grandeza

Ciudad de México.-

Campo Marte fue escenario de una emotiva ceremonia por el Día de la Bandera, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien recordó que el lábaro patrio representa la unidad, la diversidad y la grandeza de la nación mexicana.

Ante niñas, niños y jóvenes de todo el país, la mandataria destacó que, pese a las diferencias culturales, políticas y sociales, la Bandera Nacional simboliza lo que une a las y los mexicanos: una historia común, una identidad compartida y un futuro con esperanza.

“Siéntanse profundamente orgullosos y orgullosas de ser hijas e hijos de esta tierra milenaria. Cada vez que entonen el Himno Nacional, háganlo con el pecho erguido y la voz firme, porque están proclamando al mundo que México es dignidad, es valentía y es grandeza”, expresó.

Durante su mensaje, la presidenta llamó a mirar hacia el futuro con la bandera como guía y promesa, subrayando que México es un pueblo que recuerda su historia y avanza con firmeza hacia el porvenir, impulsado por la fuerza de su gente y la memoria colectiva.

Sheinbaum resaltó que la Bandera Nacional es mucho más que un símbolo, pues condensa tres grandes dimensiones de la historia del país: la raíz indígena, la emancipación colonial y la consolidación del México independiente. En particular, destacó el Escudo Nacional —el águila real devorando una serpiente sobre un nopal— como una referencia directa a la fundación de Tenochtitlan y a la capacidad del pueblo mexicano para florecer aun en la adversidad.

“Cuando ondea, la bandera no sólo representa a un territorio; encarna siglos de resistencia y transformación. Es memoria colectiva y proyecto de futuro al mismo tiempo”, afirmó.

Como parte central de la ceremonia, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas tomó protesta y realizó el abanderamiento de mil escoltas de escuelas secundarias y de Educación Media Superior de todo el país: 80 desde Campo Marte y 920 de manera simultánea en 31 entidades federativas. Además, se abanderó a 56 escoltas pertenecientes a las Fuerzas Armadas de México.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, recordó que la primera conmemoración del Día de la Bandera estuvo a cargo de la Defensa en 1940 y subrayó que el lábaro patrio representa la historia, el presente y el futuro de la nación, así como los anhelos y sueños que dieron forma a un México libre, independiente y soberano.

Asimismo, reconoció al general Enrique Cervantes Aguirre, exsecretario de la Defensa Nacional, por impulsar el programa de levantamiento y confección de 38 banderas monumentales en todo el país, entre ellas la emblemática de Iguala, Guerrero, con 110 metros de altura.

La ceremonia concluyó con un llamado a fortalecer el patriotismo y a seguir honrando los símbolos nacionales como reflejo de la identidad, la unidad y la grandeza de México.