Domicilio lleno de material reciclable quedó reducido a cenizas

Durango, Dgo.

Un domicilio ubicado en la zona sur de la ciudad resultó con daños significativos en un fuerte incendio ocurrido durante la madrugada de este martes; por fortuna, nadie resultó lesionado ni intoxicado.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en la calle Miguel A. Barraza de la colonia Asentamientos Humanos, donde vecinos llamaron al número de emergencias por un incendio a casa habitación.

Al llegar, el personal se encontró con el fuego rodeando un jacal construido con materiales frágiles, pero también objetos producto del reciclaje que habían sido almacenados en el patio.

La respuesta de los bomberos permitió contener el siniestro y evitar que el fuego llegara a domicilios contiguos, para lo cual fue necesario el uso de un total de seis unidades de apoyo.

Una vez contenidos los riesgos, se dio paso al personal de inspección para que identifique riesgos latentes y haga las recomendaciones correspondientes.