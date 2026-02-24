Minero es encontrado sin vida por sus compañeros

Indé, Durango.

Un minero fue localizado sin vida al interior de la mina conocida como La Navidad, en el municipio de Indé, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y personal de emergencia de la región.

La víctima fue identificada como R. C, de 59 años de edad, nacido el 18 de abril de 1964, quien se desempeñaba como trabajador minero en dicho yacimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se realizó luego de que compañeros de trabajo notaron su ausencia y acudieron a buscarlo dentro de su vivienda, donde fue encontrado sin signos vitales. Tras el reporte, autoridades municipales y elementos de seguridad acordonaron el área para preservar la escena.

Personal competente llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado para la necropsia de ley, a fin de determinar con precisión las causas del fallecimiento. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial si la muerte estuvo relacionada con un accidente laboral o con alguna condición médica.

Las autoridades indicaron que será a través de las investigaciones y peritajes como se esclarezcan los hechos. El caso quedó a disposición del Ministerio Público para el seguimiento legal correspondiente.