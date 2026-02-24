Ranchero genera desmanes en el Ex cuartel y orina en la vía pública

Durango, Dgo.

Un hombre que tiene su domicilio en una localidad rural del oriente del municipio fue detenido por la Policía Municipal, cuyos elementos lo encontraron haciendo desmanes en las inmediaciones del Ex Cuartel Juárez.

El asegurado es José Alfredo, quien tiene 56 años de edad y dijo vivir en el poblado Belisario Domínguez.

Según el informe oficial, el ya mencionado fue reportado por transeúntes que se acercaron a policías para indicarles que estaba causando molestias sin motivo, incluso insultando a desconocidos.

Los agentes se acercaron y, justo en ese momento, José Alfredo estaba de frente a una pared, realizando sus necesidades fisiológicas, por lo que procedieron a su arresto inmediato.

El Juez Cívico le impuso una sanción por dicho motivo y por la escandalización de la que fue señalado, por lo que se quedó 36 horas en encierro.