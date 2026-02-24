Su hermana la encontró sin vida en La Universal

Durango, Dgo.

Una mujer de la tercera edad fue localizada sin vida al interior de su domicilio, luego de que su hermana solicitara apoyo a los cuerpos de emergencia tras varios días sin tener contacto con ella.

De acuerdo con el reporte oficial, la llamada de auxilio se recibió alrededor de las 13:40 horas, a través del número de emergencias 911, alertando sobre una persona inconsciente en un domicilio ubicado en la calle Nueva España, en la colonia Universal.

La reportante, Josefina, de 66 años, manifestó a las autoridades que desde el martes de la semana pasada no había logrado comunicarse con su hermana, Patricia Ariadna Miranda Sotelo, de 73 años, también jubilada, por lo que decidió acudir al domicilio. Vecinos le informaron que la bomba de agua se encontraba funcionando de manera permanente, lo que levantó sospechas, además de que el inmueble permanecía cerrado.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Protección Civil, quienes, tras forzar la puerta para ingresar, localizaron a la mujer sin signos vitales en el baño del domicilio. Personal de Protección Civil indicó de manera preliminar que presuntamente la causa habría sido un infarto, lo que provocó una caída y un golpe en la cabeza; sin embargo, no se pudo determinar el tiempo exacto de fallecimiento.

El sitio quedó bajo resguardo en espera de Servicios Periciales, para que el Agente del Ministerio Público ordene el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia de ley que permita establecer con precisión la causa de muerte.

Las autoridades señalaron que el caso quedó debidamente registrado y se continuará con las diligencias correspondientes conforme a la ley.