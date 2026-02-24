Violencia y bloqueos afectan mercados de Durango

Durango, Dgo

Los efectos de los hechos violentos y bloqueos registrados en distintos estados del país comenzaron a sentirse de inmediato en la economía local, particularmente en el abasto de alimentos.

De acuerdo con Reynaldo Dozal, vicepresidente de mercados de abastos de CANACO, tan solo en el Mercado Francisco Villa no arribaron ocho camiones con mercancía, lo que evidencia la fragilidad de la cadena de suministro frente a escenarios de inseguridad y contingencias viales.

El retraso en la llegada de productos no solo representa un problema logístico, sino que puede traducirse en escasez temporal, ajustes en precios y presión para comerciantes, quienes dependen del flujo constante de mercancías para mantener su operación diaria.

Desde el sector comercial se advierte que, aunque la situación podría normalizarse en los próximos días si las rutas se restablecen, el episodio deja en claro que los mercados de abasto son uno de los primeros termómetros del impacto económico cuando se registran crisis de seguridad en el país.

El señalamiento también abre la conversación sobre la necesidad de protocolos de contingencia más sólidos, rutas alternas y coordinación entre autoridades y sector empresarial para evitar que los consumidores y pequeños comerciantes terminen absorbiendo las consecuencias.

Por ahora, locatarios y proveedores permanecen atentos al comportamiento de los envíos, mientras se evalúa si el impacto se limita a un retraso puntual o si podría prolongarse en los próximos días.