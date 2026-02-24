Volcadura de un Kenworth  bloquea la carretera Durango – Parral

Rodeo, Dgo.

Un accidente ocurrido este martes por la mañana en el municipio de Rodeo provocó la obstrucción total de la carretera Durango – Parral; por fortuna, no hubo lesionados de consideración.

El hecho de tránsito ocurrió en las curvas de la mencionada demarcación e involucró al conductor de un tractocamión Kenworth cargado con cartón.

El incidente se dio cuando el operador tomó de forma incorrecta una curva, lo que provocó que la plataforma en la que llevaba las decenas de toneladas de material de reciclaje se saliera de la cinta asfáltica.

El peso de esta venció también al tractocamión, que también acabó de costado, bloqueando la mayor parte de la carretera e impidiendo el tránsito de otros vehículos.

Al elaborar esta nota informativa (10:30 horas), el bloqueo continuaba, pero ya había sido enviado personal a trabajar en el retiro de la unidad siniestrada.