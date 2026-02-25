+ Va la reforma política: Sheinbaum

+ Frentazo a tanto político afortunado

+ También bajarán dinerales a partidos

+ Partido Verde y PT siguen oponiéndose

“Hay personas tan falsas que debían traer la etiqueta de ‘Hecho en China’…”

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró esta mañana que el 2 de marzo presentará de nuevo la iniciativa para la desaparición de plurinominales en ambas cámaras y la reducción significativa de las prebendas económicas a los partidos…..AUXILIO.- La semana pasada los compas de Morena, el Verde y el PT frenaron la iniciativa, porque parece dirigida a ellos, o de menos a ellos les pegará en las millonadas que se gastan limpiamente, que llevan medio siglo repartiéndose las pluris, una vez en el Senado, luego en la Cámara de Diputados y de nuevo el Senado, y así le dan vuelta al ciclo, y así se la han llevado toda su “trayectoria política”. O sea que, se van mis viejos. “A ensuciarse los zapatos en busca del voto…”, les dijo Claudia, cómo la ven?…..ASEGUNES.- Suposiciones y asegunes hay por cientos en las redes sociales sobre la supuesta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y ni se diga de los que siempre traen la verdad…..CALMA.- El espinosísimo asunto, como lo dijimos desde la semana pasada, apenas inicia. Trae mucha, muchísima cola para entender lo que pasó, aun cuando para los más es mil veces preferible no saber nada…..FÁBULAS.- Así como se han podido conocer algunas de las acciones encabezadas por el Ejército Mexicano, así se tejen por todas partes historietas, cómics o vaciladas que, tampoco se pueden negar. Preferible voltear hacia otra parte a ver los problemas que tanto afectan a la sociedad…..REACCIÓN.- Terminamos ayer nuestra columna con la narración de lo que está pasando en la operatividad del ISSSTE, en donde todo es frenado o boicoteado por la encargada médica de la Clínica “Santiago Ramón y Cajal”, pero nos quedamos cortos. En este momento la Subdelegación tiene autorizado un fondo de 150 millones de pesos para la compra de medicamentos y prótesis que tanto demanda la derechohabiencia, pero extrañamente la reponsable del área no cumple con su misión de gestionar o pedir los medicamentos y prótesis que requieren los enfermos. Ayer lo dijimos, pero hoy lo ampliamos, hace años que la Subdelegación trae con vueltas y mentiras a cientos de pacientes que requieren de algún medicamento caro o una prótesis, pero…la responsable del sector, la doctora Marcela Pelayo Nieto, no se ha dado por enterada, y los médicos familiares no pueden resolver ningún problema, porque no se les proporciona el equipo o el instrumental necesario para cientos de cirugías que están esperando quién sabe a qué, porque es bien sabido que dinero se tiene, pero no se usa. Es cosa de pedirlo y justificarlo, pero la ilustre responsable médico del hospital citadino, simple y sencillamente anda en otros rollos ajenos a la institución, y a los enfermos, muéranse o no, ahí los traen desde hace meses o años con puras mentiras, cuando hace mucho debió gastarse ese recurso etiquetado precisamente para medicamentos y prótesis. El año pasado, la Subdelegación perdió alrededor de 16 millones de pesos que estaban autorizados para la compra de diversos medicamentos, pero por un leve descuido, levísimo dirían otros, no se solicitó a tiempo la compra de tales medicamentos. Este año ya se perdieron tres millones de pesos por no haberlos ejercido, y por las mismas razones, porque la directora médica por lo general anda en otros menesteres y no en los que son de su incumbencia. El problema es que meses van, meses vienen y la funcionaria ahí sigue colaborando a nivel basura para abundar en el desprestigio del ISSSTE, que algunos piensan, es por falta de dinero, pero…no hay tal, es por falta de cuidado de una funcionaria y eso no debe seguir ocurriendo. Ya alguien debió ponerle un hasta aquí, porque, sin ninguna necesidad, los paganos siguen siendo los enfermos. Y como saben que a su jefa no le interesa la operatividad de la clínica, los enfermos seguirán enfermos, si no es que se mueren antes de la siguiente cita, cita que, sin embargo, no tiene ningún objetivo, porque aunque se llegue, por ejemplo para una cirugía, los especialistas siguen esperando las prótesis que la ilustre funcionaria no termina de gestionar, que ya no hay que tramitar, es cosa de pedirla con acompañamiento de justificantes, pero…no se hace, quizá por el mucho trabajo que eso significa. No es casualidad que sigan existiendo “percheros” de alambre de paca todos oxidados en los mismísimos quirófanos y que por lo general quien tiene la suerte de ser intervenido quirúrgicamente, sale contaminado con otros males por las condiciones en que funcionan los quirófanos. Así es…..LUMBRE.- A ver, señores bomberos, infórmenme por favor, si el incendio de anoche en un local comercial de avenida La Salle tiene algo qué ver con el abatimiento en Tapalpa? Porque hasta ahora Durango parecía librarla de la reacción del grupo por la desaparición de su líder…..

