Desmantela Marina narcolaboratorio de Tamazula valuado en 4 mil 6 millones de pesos

Tamazula, Dgo.

La Secretaría de Marina desmanteló, en el municipio de Tamazula, un narcolaboratorio cuyo equipo, materiales y 2.4 toneladas de metanfetamina, todo valuados en más de 4 mil 600 millones de pesos, de acuerdo a lo informado por el Gabinete de Seguridad.

Se trata, según el comunicado oficial, de un predio ubicado en las inmediaciones de la localidad de La Chacala, perteneciente a dicha demarcación duranguense.

Fue en un recorrido aéreo que personal de la Secretaría en mención ubicó el predio, por lo que fueron enviados elementos terrestres a realizar el reconocimiento terrestre.

En el lugar, encontraron los 2 mil 400 kilogramos de producto ya terminado, listo para su comercialización.

Pero también casi 25 mil litros de alcohol etílico y 26 mil litros de fenilacetona, ambos usados en la fabricación de esta droga sintética.

También se incautaron 26 toneladas de sosa cáustica, 900 kilogramos de cianuro y 10 kilogramos de aluminio, además de reactores, condensadores, mezcladoras, tanques y contenedores usados en el proceso de elaboración de droga.

El cálculo realizado por el propio Gabinete de Seguridad indica que el golpe al narcotráfico es de 4 mil 651 millones de pesos.